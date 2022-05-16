Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

16.05.2022 19:54
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan olimpiyat ve son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, bronz madalyayı garantiledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan olimpiyat ve son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan milli boksör, Özbek Navbakhor Khamidova ile karşılaştı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, maça çok büyük bir seyirci desteğiyle çıktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Busenaz, attığı net yumruklarla 2. dakikada hakemin saymasını sağladı. İlk rauntta 5 hakem de Busenaz'ın net bir şekilde üstün olduğunu belirtti.

Oldukça motive çıktığı ikinci raundun başında kombine yumruklarla rakibini yıpratan milli boksör, raundun bitmesine 1,5 dakika kala yine saydırdı. Bu raundu 4-1 alan Busenaz Sürmeneli, son raunda çok büyük bir avantajla girdi. Üçüncü rauntta rakibini zor durumda bırakan milli boksör, bitime 1 dakika 8 saniye kala hakem kararıyla maçı kazandı.

Busenaz Sürmeneli, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri'den sonra yarı finale yükselen 6. milli boksör oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Busenaz Sürmeneli, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Ukraynalı Anna Lysenko ile Taylandlı Janjaem Suwannapheng'in yapacağı maçın kazananıyla karşılaşacak.

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, bronz... Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, bronz...

Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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