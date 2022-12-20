2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de kutlamalar çılgınca devam ediyor. Otobüsle şehir turu atan Arjantinli futbolcular, doyasıya eğlendi. Kutlamalarda birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı. En dikkat çeken olay ise Messi'ye 'Ninja Kaplumbağa' fırlatıldığı an oldu.
PSG'de aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan Kylian Mbappe ve Lionel Messi, Arjantin- Fransa finalinde birbirlerine hareket çekmişti. Bu yaşananların ardından 'Ninja Kaplumbağa' olayının gerçekleşmesi gerilimin süreceğinin işareti oldu.
Otobüsün tepesinde oturan Lionel Messi'ye 'Ninja Kaplumbağa' fırlatıldı. Oyuncağı yakalayan Messi, kahkahaya boğuldu. Ardından oyuncağı geri fırlattı. Kylian Mbappe'nin bu duruma vereceği tepki merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Mbappe ile savaşı büyüyecek! Messi, anlamı manidar oyuncakla alay etti - Son Dakika