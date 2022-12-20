Mbappe ile savaşı büyüyecek! Messi, anlamı manidar oyuncakla alay etti - Son Dakika
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Mbappe ile savaşı büyüyecek! Messi, anlamı manidar oyuncakla alay etti

20.12.2022 18:58
Mbappe ile savaşı büyüyecek! Messi, anlamı manidar oyuncakla alay etti

Dünya Kupası finalinde PSG'den takım arkadaşı olan Fransız Mbappe ile restleşen Lionel Messi, tavırlarıyla gündeme damga vurmuştu. Arjantin'in zafer kutlamalarında Lionel Messi'ye Kylian Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağı fırlatıldı. Messi'nin o anlarda verdiği tepki dikkat çekti.

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de kutlamalar çılgınca devam ediyor. Otobüsle şehir turu atan Arjantinli futbolcular, doyasıya eğlendi. Kutlamalarda birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı. En dikkat çeken olay ise Messi'ye 'Ninja Kaplumbağa' fırlatıldığı an oldu.

Mbappe ile savaşı büyüyecek! Messi, anlamı manidar oyuncakla alay etti

MBAPPE İLE RESTLEŞME

PSG'de aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan Kylian Mbappe ve Lionel Messi, Arjantin- Fransa finalinde birbirlerine hareket çekmişti. Bu yaşananların ardından 'Ninja Kaplumbağa' olayının gerçekleşmesi gerilimin süreceğinin işareti oldu.

Mbappe ile savaşı büyüyecek! Messi, anlamı manidar oyuncakla alay etti

KAHKAHAYI BASTI

Otobüsün tepesinde oturan Lionel Messi'ye 'Ninja Kaplumbağa' fırlatıldı. Oyuncağı yakalayan Messi, kahkahaya boğuldu. Ardından oyuncağı geri fırlattı. Kylian Mbappe'nin bu duruma vereceği tepki merak konusu oldu.

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Son Dakika Spor Mbappe ile savaşı büyüyecek! Messi, anlamı manidar oyuncakla alay etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mbappe ile savaşı büyüyecek! Messi, anlamı manidar oyuncakla alay etti - Son Dakika
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