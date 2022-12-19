Dünya Kupası'nda skandal kural hatası! Fransızlar konuyu FIFA'ya götürebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası'nda skandal kural hatası! Fransızlar konuyu FIFA'ya götürebilir

19.12.2022 14:34

Dünya Kupası finalinin uzatma devrelerinde Arjantin'in skoru 3-2'ye getiren golünde kural hatası olduğu iddiası gündem oldu. Lionel Messi'nin topu filelerle buluşturduğu anda yedek kulübesinden Arjantinli futbolcuların saha içinde olduğu görüntü Fransa'yı ayağa kaldırdı. Arjantin'in gol attığı esnada sahada fazla kişi olduğu belirtilirken bunun kural hatası olduğu vurgulandı. Fransızların konuyu FIFA'ya götürebileceği ve finalin tekrarı için bir hamle yapabileceği konuşuluyor.

Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri ise 3-3 biten maçla ilgili kural hatası iddiası büyük ses getirdi.

ARJANTİN KAÇTI, FRANSA KOVALADI

Arjantin'in 2 farklı öne geçtiği maçta Fransa, skoru 2-2'ye getirmesini bildi ve maçı uzatma devrelerine taşıdı. Mücadele uzatma devrelerinde de nefes keserken Arjantin'in Messi ile bir kez daha öne geçti ancak Fransaızlar, maçı bırakmadı ve Mbappe'nin penaltıdan attığı golle maçı seri penaltı atışlarına taşıdı. Seri penaltı atışlarında Arjantin'in rakibini yenerek kupanın sahibi oldu. Ancak uzatma devrelerinde Messi'nin skoru 3-2'ye getiren golünde kural hatası olduğu öne sürüldü.

MESSI'NİN GOLÜNDE KURAL HATASI YAPILDI İDDİASI

Fransızlar, Arjantin'in Messi ile attığı 3. golden önce yedek kulübesindeki Arjantinli futbolcuların sahaya girdiğini belirtti ve kural hatası olduğu vurgulandı. Gol anında, heyecandan yerinde duramayan Arjantin yedek kulübesinden iki futbolcunun sahaya girdiği görüldü. Fransa'nın kural hatası yapıldığını göz önüne alarak, FIFA'ya başvuru yapabileceği düşünülüyor.

Dünya Kupası'nda kural hatası! Arjantin'in tarihi şampiyonluğu tehlikede

KURAL KİTABINDAN ÖRNEK GÖSTERDİLER

Fransa'nın ünlü basın kuruluşu L'quipe'in paylaştığı kural kitabının 3. maddesinin 9. paragrafında, "Eğer bir gol atıldıktan sonra hakem, oyun devam etmeden önce golün atıldığı sırada sahada fazladan bir kişinin olduğunu fark ederse: hakem golü vermemelidir. fazladan kişi: bir oyuncu, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu, ihraç edilmiş oyuncu veya golü atan takımın görevlisi ise; oyun, fazla kişinin bulunduğu yerden bir direkt serbest vuruşla yeniden başlatılmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Dünya Kupası'nda kural hatası! Arjantin'in tarihi şampiyonluğu tehlikede
YORUMLAR
500
Dünya Kupası'nı kazanamayan Fransa'da Mbappe'nin Cumhurbaşkanı Macron'a hareketi gündem oldu Dünya Kupası'nı kazanamayan Fransa'da Mbappe'nin Cumhurbaşkanı Macron'a hareketi gündem oldu Arjantin'in Dünya Kupası zaferi uluslararası basında geniş buldu! Manşetlerin hepsi birbirinden ilgi çekici Arjantin'in Dünya Kupası zaferi uluslararası basında geniş buldu! Manşetlerin hepsi birbirinden ilgi çekici

Fransa milli futbol takımı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda skandal kural hatası! Fransızlar konuyu FIFA'ya götürebilir - Son Dakika


Son Dakika
14:31 Dünya Kupası'nda skandal kural hatası! Fransızlar konuyu FIFA'ya götürebilir
14:19 Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, "öyle bir şey oldu
14:07 Ankara'da saldırıya uğrayan MS hastası müzisyen Mehmet Dudarık hayati tehlikeyi atlattı
13:49 Bakan Bilgin'den 3. asgari ücret toplantısı öncesi yeni açıklama
13:38 Akşener'in "İmamoğlu ya da Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap
13:21 Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı
13:24 HDP, Kadıköy'deki protestosunda yaşanan "tokat" olayı için bir kez daha toplandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
13:08 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna net cevap: 6 lider "Adayımız sizsiniz" derse elbette olurum
12:59 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Türkiye'de anlaştığı kulüp gündem olacak
12:41 İstanbul'un göbeğindeki dükkana baskın! Yüzlerce hayvan boynuzu ve tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 15:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda skandal kural hatası! Fransızlar konuyu FIFA'ya götürebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement