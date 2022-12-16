Kendi markası için poz veren Lionel Messi alay konusu oldu - Son Dakika
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Kendi markası için poz veren Lionel Messi alay konusu oldu

16.12.2022 23:18

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i finale çıkaran Lionel Messi, kendi markası için kamera karşısına geçti. Yıldız futbolcunun mont ile verdiği poz alay konusu oldu.

Saha içinde yaptıklarıyla tarih yazan Lionel Messi, saha dışındaki imaj yönetimiyle de bir o kadar dikkat çekiyor. Arjantinli yıldız yine yoğun eleştiri aldı.

EYFEL KULESİ POZU UNUTULMADI

PSG'ye transfer olduğunda Eyfel'in önünden poz veren Lionel Messi, alay konusu olmuştu. Arjantinli star bu kez kendi markası için kamera karşısına geçip poz verdi.

ESPRİLER KIRDI GEÇİRDİ

Lionel Messi, kendi markasının oluşturduğu montu giyip poz verdi. Ancak bu poz sosyal medyada mizah malzemesi yapıldı. Birbirinden komik paylaşımlar geldi.

İşte o paylaşımlar:

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Son Dakika Spor Kendi markası için poz veren Lionel Messi alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendi markası için poz veren Lionel Messi alay konusu oldu - Son Dakika
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