Saha içinde yaptıklarıyla tarih yazan Lionel Messi, saha dışındaki imaj yönetimiyle de bir o kadar dikkat çekiyor. Arjantinli yıldız yine yoğun eleştiri aldı.
PSG'ye transfer olduğunda Eyfel'in önünden poz veren Lionel Messi, alay konusu olmuştu. Arjantinli star bu kez kendi markası için kamera karşısına geçip poz verdi.
Lionel Messi, kendi markasının oluşturduğu montu giyip poz verdi. Ancak bu poz sosyal medyada mizah malzemesi yapıldı. Birbirinden komik paylaşımlar geldi.
İşte o paylaşımlar:
Son Dakika › Spor › Kendi markası için poz veren Lionel Messi alay konusu oldu - Son Dakika