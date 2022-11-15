Manchester City'nin yıldızı Haaland'a çok ilginç teklif! 7. Lig takımı talip oldu - Son Dakika
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Manchester City'nin yıldızı Haaland'a çok ilginç teklif! 7. Lig takımı talip oldu

15.11.2022 08:41

Manchester City'de bu sezon durdurulamaz bir performans sergileyen Erling Haaland'a ilginç bir teklif geldi. İngiltere 7. Lig takımı Ashton United, Norveçli yıldızı Dünya Kupası arası için kiralamak istiyor. Norveç'in Dünya Kupası'nda yer almaması nedeniyle Erling Haaland, bu arayı boş geçirecek.

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland için İngiliz devine ilginç bir teklif yapıldı. İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Dünya Kupası arasında Norveçli golcüyü kiralamak istedi.

28 GÜNLÜK KİRALAMA TEKLİFİ

Sporx'te yer alan habere göre, Dünya Kupası için verilecek arada İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak istiyor. Ashton United'ın bu talebi büyük ses getirirken, taraftarların ilgisinden kısa süre içerisinde kulübün internet sitesi çöktü.

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"GOLF OYNAMASINDAN DAHA MANTIKLI"

Ashton United Menajeri Michael Clegg ise yaptığı açıklamada, "Bu mantıklı. Manchester City maç yapmayacak ve Erling'i formda tutarak yardım etmek istiyoruz, 6 hafta boyunca golf oynamasından daha mantıklı. Erling Haaland'ın bizim için çok uygun olacağını ve takım dinamiğimizle gerçekten iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Manchester City'nin yıldızı Haaland'a çok ilginç teklif! 7. Lig takımı talip oldu - Son Dakika


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