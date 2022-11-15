Manchester City'nin yıldızı Haaland'a çok ilginç teklif! 7. Lig takımı talip oldu

Taksim'in acısı henüz tazeyken yapılan bu paylaşım ekipleri harekete geçirdi

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland için İngiliz devine ilginç bir teklif yapıldı. İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Dünya Kupası arasında Norveçli golcüyü kiralamak istedi.

28 GÜNLÜK KİRALAMA TEKLİFİ

Sporx'te yer alan habere göre, Dünya Kupası için verilecek arada İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak istiyor. Ashton United'ın bu talebi büyük ses getirirken, taraftarların ilgisinden kısa süre içerisinde kulübün internet sitesi çöktü.

"GOLF OYNAMASINDAN DAHA MANTIKLI"

Ashton United Menajeri Michael Clegg ise yaptığı açıklamada, "Bu mantıklı. Manchester City maç yapmayacak ve Erling'i formda tutarak yardım etmek istiyoruz, 6 hafta boyunca golf oynamasından daha mantıklı. Erling Haaland'ın bizim için çok uygun olacağını ve takım dinamiğimizle gerçekten iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.