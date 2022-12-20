Arjantinli yıldız futbolcudan skandal hareket! Kutlamalara gölge düşürdü - Son Dakika
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Arjantinli yıldız futbolcudan skandal hareket! Kutlamalara gölge düşürdü

20.12.2022 23:43

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin'in yaptığı kutlamalarda Papu Gomez, vatandaşlara otobüsten para fırlattı. Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez de rakip futbolcu Mbappe'nin maskesinin geçirildiği oyuncak bebekle halka şov yaptı.

2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarda mağlup ederek şampiyon olan Arjantin'de kutlamalar son sürat devam ediyor. Katar'da soyunma odasında yaptığı abartılı kutlamayla tepki çeken Arjantin, başkente dönüp otobüslü kutlama yaptı. Ancak otobüsteki kutlamada pek çok skandal yaşandı.

MBAPPE MASKELİ BEBEK

Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, otobüsteki kutlamada Mbappe maskeli oyuncak bebeğiyle vatandaşlara selam verdi. Oyuncak bebeği Arjantinli futbolcular elden ele dolaştırdı.

PAPU GOMEZ'DEN BÜYÜK AYIP

Tecrübeli futbolcu Papu Gomez de vatandaşlara para saçtı. Ekonomik krizdeki Arjantin'de yapılan bu hareket büyük infiale yol açtı.

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SON DAKİKA: Arjantinli yıldız futbolcudan skandal hareket! Kutlamalara gölge düşürdü - Son Dakika
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