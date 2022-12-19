Dünya Kupası zaferinin mutluluğunu yaşayan Messi'yi Nusret sinirlendirdi - Son Dakika
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Dünya Kupası zaferinin mutluluğunu yaşayan Messi'yi Nusret sinirlendirdi

19.12.2022 12:36

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşmadan sonra ilgi odağı olan Lionel Messi'ye işletmeci Nusret Gökçe'nin tavırları olay oldu. Ekranlara yansıyan görüntülerde, fotoğraf çekilmek için Arjantinli yıldızı kolundan çeken ve gitmesine engel olmaya çalışan Gökçe'ye Messi'nin sert bir bakış attığı ve hiç diyaloğa girmediği görüldü.

Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşma sonrası tüm gözler Lionel Messi'deydi. Koleksiyonundaki eksik parçayı da tamamlayan Arjantinli yıldıza büyük ilgi gösterilirken, Nusret Gökçe'nin Arjantinli yıldıza yaptığı hareketler olay oldu.

NUSRET SAHAYA İNDİ

Katar'da normal süresi 2-2 biten final maçı, uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arjantin ve Fransa'nın karşılıklı golleriyle seri penaltı atışlarına uzanan mücadeleyi Tangocular kazandı ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Mücadeleyi tribünde izleyen ünlü isimler arasında olan Nusret Gökçe, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerken Messi ile olan iletişimi büyük dikkat çekti.

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MESSI'Yİ KOLUNDAN ÇEKTİ

Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.

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Nusret Gökçe, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası zaferinin mutluluğunu yaşayan Messi'yi Nusret sinirlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası zaferinin mutluluğunu yaşayan Messi'yi Nusret sinirlendirdi - Son Dakika
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