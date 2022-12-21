2022 Dünya Kupası'nı kazanarak 36 yıl sonra bu başarıyı yakalayan Arjantin, dev zaferi milyonlarca kişiyle kutladı. Başkent Buenos Aires'teki ünlü meydanı dolduran Arjantinliler, üzücü olayların yaşanmasına engel olamadı. Arjantin'in Dünya Kupası zaferi kutlamaları, Buenos Aires'te üzücü sahnelerin yaşanmasına da neden oldu. Yaklaşık 5 milyon insanın katıldığı törende bir kişi öldü. Kafasına parça düşen 5 yaşındaki çocuk da komaya girdi.
La Nacion'da yer alan haberde, hayatını kaybeden taraftarın çatıdan çatıya atlarken yere düştüğü ve kafa travmasıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Buenos Aires Sağlık Bakanlığı, başka bir taraftarın da kutlama sırasında kafasına aldığı darbe nedeniyle hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Öte yandan, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini ailesiyle birlikte kutlayan 5 yaşındaki bir çocuğun da kafa travması nedeniyle yoğun bakımda olduğu açıklandı.
Milyonlarca taraftarın sevinç gösterilerinde abartıya kaçması, törenin yarıda kalmasına ve futbolcuların olay yerinden helikopterle ayrılmasına neden oldu. Bazı taraftarların silahla kutlama yapması ve takım otobüsüne atlamaya çalışması sonrası, Messi ve arkadaşları helikopterle tahliye edildi. Üstü açık otobüse atlamaya çalışan taraftar ise ağır yaralandı.
Son Dakika › Spor › Kupa sevincini abartan Arjantin'de can pazarı! Hayatını kaybeden ve komaya girenler var - Son Dakika