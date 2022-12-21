Kupa sevincini abartan Arjantin'de can pazarı! Hayatını kaybeden ve komaya girenler var - Son Dakika
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Kupa sevincini abartan Arjantin'de can pazarı! Hayatını kaybeden ve komaya girenler var

21.12.2022 16:27

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zaferi Başkent Buenos Aires'te yaklaşık 5 milyon vatandaş tarafından sokaklarda kutlandı. Fakat kutlamalarda istenmeyen olaylar yaşandı. Otobüsün gelişini izleyen taraftar çatının çökmesi sonucu yaşamını yitirdi, kafasına parça düşen çocuk da komaya girdi. Üstü açık otobüse atlamaya çalışan taraftar ise ağır yaralar aldı.

2022 Dünya Kupası'nı kazanarak 36 yıl sonra bu başarıyı yakalayan Arjantin, dev zaferi milyonlarca kişiyle kutladı. Başkent Buenos Aires'teki ünlü meydanı dolduran Arjantinliler, üzücü olayların yaşanmasına engel olamadı. Arjantin'in Dünya Kupası zaferi kutlamaları, Buenos Aires'te üzücü sahnelerin yaşanmasına da neden oldu. Yaklaşık 5 milyon insanın katıldığı törende bir kişi öldü. Kafasına parça düşen 5 yaşındaki çocuk da komaya girdi.

YERE ÇAKILAN TARAFTAR HAYATINI KAYBETTİ

La Nacion'da yer alan haberde, hayatını kaybeden taraftarın çatıdan çatıya atlarken yere düştüğü ve kafa travmasıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Buenos Aires Sağlık Bakanlığı, başka bir taraftarın da kutlama sırasında kafasına aldığı darbe nedeniyle hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK KOMADA

Öte yandan, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini ailesiyle birlikte kutlayan 5 yaşındaki bir çocuğun da kafa travması nedeniyle yoğun bakımda olduğu açıklandı.

FUTBOLCULARI HELİKOPTERLE ALDILAR

Milyonlarca taraftarın sevinç gösterilerinde abartıya kaçması, törenin yarıda kalmasına ve futbolcuların olay yerinden helikopterle ayrılmasına neden oldu. Bazı taraftarların silahla kutlama yapması ve takım otobüsüne atlamaya çalışması sonrası, Messi ve arkadaşları helikopterle tahliye edildi. Üstü açık otobüse atlamaya çalışan taraftar ise ağır yaralandı.

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Son Dakika Spor Kupa sevincini abartan Arjantin'de can pazarı! Hayatını kaybeden ve komaya girenler var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kupa sevincini abartan Arjantin'de can pazarı! Hayatını kaybeden ve komaya girenler var - Son Dakika
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