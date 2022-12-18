Arjantin'in zaferine gölge düşüren sevinç! Martinez'in hareketine tepki yağdı

Gösterdiği performansla Dünya Kupası'nda Altın Eldiven ödülünü kazanan Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'in yaptığı hareket ona duyulan saygıyı bitirdi. Altın Eldiven ödülüyle hareket çeken Martinez, büyük tepki gördü.

GÖREVLİLER DE ŞAŞIRDI

Martinez'in herkesin gözü önünde çektiği hareket görevlileri de şaşırttı. Arjantinli kalecinin yaptıklarına kimse bir mana veremedi.

"3-5 SENEYE UNUTULUR GİDER"

Martinez'in hareketi için sosyal medyada çok sert yorumlar yazıldı. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Karaktar ve davranış da önemli. 3-5 sene sonra unutulur gider" yorumu dikkat çekti.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: