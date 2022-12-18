Arjantin'in zaferine gölge düşüren sevinç! Martinez'in hareketine tepki yağdı - Son Dakika
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Arjantin'in zaferine gölge düşüren sevinç! Martinez'in hareketine tepki yağdı

18.12.2022 22:59

2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu olan Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'e 'Altın Eldiven' ödülü verildi. Ancak Martinez'den skandal bir hareket geldi. Dünyanın gözü önünde eldivenle hareket çeken Martinez'e sosyal medyada tepki gösterildi.

Gösterdiği performansla Dünya Kupası'nda Altın Eldiven ödülünü kazanan Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'in yaptığı hareket ona duyulan saygıyı bitirdi. Altın Eldiven ödülüyle hareket çeken Martinez, büyük tepki gördü.

Böyle sevinç olmaz olsun! Tek bir hareketiyle Arjantin'in zaferine gölge düşürdü

GÖREVLİLER DE ŞAŞIRDI

Martinez'in herkesin gözü önünde çektiği hareket görevlileri de şaşırttı. Arjantinli kalecinin yaptıklarına kimse bir mana veremedi.

Böyle sevinç olmaz olsun! Tek bir hareketiyle Arjantin'in zaferine gölge düşürdü

"3-5 SENEYE UNUTULUR GİDER"

Martinez'in hareketi için sosyal medyada çok sert yorumlar yazıldı. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Karaktar ve davranış da önemli. 3-5 sene sonra unutulur gider" yorumu dikkat çekti.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Böyle sevinç olmaz olsun! Tek bir hareketiyle Arjantin'in zaferine gölge düşürdü
Böyle sevinç olmaz olsun! Tek bir hareketiyle Arjantin'in zaferine gölge düşürdü
Böyle sevinç olmaz olsun! Tek bir hareketiyle Arjantin'in zaferine gölge düşürdü
Böyle sevinç olmaz olsun! Tek bir hareketiyle Arjantin'in zaferine gölge düşürdü
Böyle sevinç olmaz olsun! Tek bir hareketiyle Arjantin'in zaferine gölge düşürdü
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SON DAKİKA: Arjantin'in zaferine gölge düşüren sevinç! Martinez'in hareketine tepki yağdı - Son Dakika
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