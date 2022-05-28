SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu

28.05.2022 17:41

Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü olduVIDEO YOKMehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda, Hakkari Spor Lisesi'nin 10'nuncu sınıf öğrencisi Nurgül Abi (16),...

Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu

VIDEO YOK

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda, Hakkari Spor Lisesi'nin 10'nuncu sınıf öğrencisi Nurgül Abi (16), 43 kiloda mücadele ettiği güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu. Şampiyon öğrenciyi tebrik ederek altın hediye eden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki çocuk ve gençlerin yüksek özgüveni ve potansiyelinin olduğunu söyledi.

Hakkari Spor Lisesi öğrencisi olan ve 7 aylık bir çalışmadan sonra 14-22 Mayıs'ta Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda rakiplerini yenerek dünya üçüncüsü olan Nurgül Abi, memleketinde ve okulunda sevinçle karşılandı. Şampiyon öğrenciyi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da makamında kabul ederek tebrik etti. Vali Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak ve Antrenör Recep Çelik ile birlikte gelen Nurgül Abi'ye altın hediye etti. Akbıyık, kentteki çocuk ve gençlerin yüksek özgüveni ve potansiyelinin olduğunu, onlardan daha büyük başarılar beklediklerini söyledi. Başarısından memnun olduğunu belirten Nurgül Abi, "Benim için zor bir aşamaydı, 7 aylık bir antremanlardan sonra gittiğim Fransa'da üçüncü oldum. Ailemi, arkadaşlarımı, okulumu gururlandırdığım için mutluyum. Emeği geçen antrenörlerime teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu
SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu

YORUMLAR
500
Vali Akbıyık, dünya üçüncüsü Abi'yi kabul etti Vali Akbıyık, dünya üçüncüsü Abi'yi kabul etti
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:47 Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 17:58:55. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda Nurgul Abi, güreşte üçüncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement