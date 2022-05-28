Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da başladı - Son Dakika
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Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da başladı

28.05.2022 20:16

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde eleme grubu müsabakaları ile başladı.

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde eleme grubu müsabakaları ile başladı.

Sarıgerme Plajı'nda oluşturulan iki ayrı güreş alanında sporcular eleme gruplarına kalabilmek için mücadele etti.

Şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Tacikistan, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan, Pakistan, Gürcistan, Romanya, Fransa, Fas ve Kazakistan'dan 67 sporcu sporcu katıldı.

Müsabakaların ilk gününde kadınlarda 50, 60, 70 ve +70 kiloda, erkeklerde ise 70, 80, 90 ve +90 kiloda karşılaşmalar gerçekleşti.

Organizasyon kapsamında plajda "Dünya Güreş Birliği Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Alana, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, UWW Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Laloviç, federasyon temsilcileri, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, hakemler ve sporcuların katılımıyla Benjamin fidanı dikildi.

Organizasyon yarın eleme ve final müsabakalarının ardından madalya töreniyle sona erecek.

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da başladı
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da başladı
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da başladı
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da başladı
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da başladı

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Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi yarın Muğla'da başlayacak Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi yarın Muğla'da başlayacak
Kaynak: AA

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