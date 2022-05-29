Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da yapıldı - Son Dakika
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Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da yapıldı

29.05.2022 22:34

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapıldı.

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapıldı.

Sarıgerme Belediye Plajı'nda düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Tacikistan, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan, Pakistan, Gürcistan, Romanya, Fransa, Fas ve Kazakistan'dan kadın ve erkeklere 67 sporcu katıldı.

Şampiyonada kadınlarda 50, 60, 70 ve +70 kiloda, erkeklerde ise 70, 80, 90 ve +90 kiloda müsabakalar yapıldı.

Türkiye erkelerde 1 altın, 1 gümüş, kadınlarda ise 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, finalin Romanya'da düzenleneceğini kaydederek, "Burada birkaç altın almak istiyoruz. Diğer ayaklara da katılacağız. Çocuklar için bir deneyim oldu, ilk turnuvamız oldu. Önemli olan ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak, madalya kazanmak. Bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Bundan sonraki ilk plaj güreşi dünya şampiyonası ayağına da ülke olarak katılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyon güreşçi Fatih Yaşarlı da şampiyon olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaşarlı, "Hedefim bundan sonra dünya şampiyonası olacak. Beş turnuvamız var önümüzde. Hepsinde şampiyon olup dünya şampiyonu olmak istiyorum. Seneye bunun olimpiyatları olacak. Orada altın madalya alıp ülkemi gururlandırmak ve bayrağımı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Müsabakalar sonunda sonuçlar şöyle oluştu:

Kadınlar:

50 kiloda birinci Stefania Claduia Priceputu (Romanya) ikinci Emine Cataloğlu (Türkiye) üçüncü Nisha Tomar (Hindistan)

60 kiloda birinci Iryna Chykhradze (Ukrayna) ikinci Preti Preti (Hindistan) üçüncü Nikolett Szabo (Macaristan)

70 kiloda birinci Adina Ionela Irimia (Romanya) ikinci Victoria Felho (Macaristan) üçüncü Hatice Ece Tekin (Türkiye)

+70 kiloda birinci Catalina Axente (Romanya) ikinci Pooja Pooja (Hindistan) üçüncü Stefania Zacheila (Yunanistan)

Erkekler:

70 kiloda birinci Raviraj Dharmraj Chavan (Hindistan) ikinci Levan Kelekhsashvili (Gürcistan) üçüncü Ramiz Hasanov (Azerbaycan)

80 kiloda birinci Nika Kenchadze (Gürcistan) ikinci Csaba Vida (Macaristan) üçüncü Omid Abdolali Kamaliaghdam (Azerbaycan)

90 kiloda birinci İbrahim Yusubov (Azerbaycan) ikinci Patrick Puespoeki (Macaristan) üçüncü Muhammed Inam (Pakistan)

+90 kiloda birinci Fatih Yaşarlı (Türkiye) ikinci Hidayet Kurt (Türkiye) üçüncü Mamuka Kordzaia (Gürcistan)

Dereceye giren sporcuların madalyaları Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, UWW Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Laloviç ve federasyon temsilcileri tarafından verildi.

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da yapıldı
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da yapıldı
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da yapıldı
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da yapıldı
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da yapıldı

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Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da başladı Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi Muğla'da başladı Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor
Kaynak: AA

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