Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi yarın Muğla'da başlayacak - Son Dakika
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Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi yarın Muğla'da başlayacak

27.05.2022 18:28

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yarın başlayacak.

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yarın başlayacak.

Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 28-29 Mayıs'ta Ortaca'nın Sarıgerme Plajı'nda düzenlenecek şampiyona öncesi, Dalyan'daki bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan UWW Başkanı Nenad Laloviç, Türkiye'de üçüncü kez yapılan şampiyonanın, yine Türkiye'de bir final ayağı olarak da düzenlenebileceğini söyledi.

Laloviç, bölgenin tam istedikleri gibi çok güzel olduğunu dile getirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da 20'den fazla ülkeden yaklaşık 100 sporcunun yarın Sarıgerme Plajı'nda ter dökeceğini ve güzel müsabakalar olacağını vurguladı.

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nın ilk ayağının yapılacağını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Organizasyonu sadece güreş olarak, plaj güreşi olarak görmüyoruz. Ülke tanıtımına katkıda bulunmak, bu bölgeyi yurt dışından gelen misafirlerimize tanıtmak, onlarda güzel bir anı bırakmak istiyoruz. Bu coğrafi güzelliklerin, caretta carettaların merkezinin nerede olduğunu öğrensinler diye organizasyonumuzu bu yıl üçüncü olarak Sarıgerme'de yapıyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak biz spor kültürünün, spor turizminin gelişmesinden yanayız. Bu da ancak ülkeye kazandırdığınız organizasyonlarla olur. Burası belki küçük bir ayak. 100'e yakın yabancı misafirimiz var ama bir yerden başlamamız lazım. Bu yarın çoğalacak."

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ise Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen plaj güreşi organizasyonunun geride kalan ikisinin de Muğla'da yapılmasının onur verici olduğunu kaydetti.

Organizasyonda yarın grup müsabakaları, 29 Mayıs Pazar günü eleme ile final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi yarın Muğla'da başlayacak
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi yarın Muğla'da başlayacak
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi yarın Muğla'da başlayacak
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi yarın Muğla'da başlayacak
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası 1. Serisi yarın Muğla'da başlayacak

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Kaynak: AA

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