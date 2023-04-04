Dünya şampiyonu boksöre doping cezası! Amir Khan spordan 2 yıl men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya şampiyonu boksöre doping cezası! Amir Khan spordan 2 yıl men edildi

04.04.2023 17:24

Son olarak geçen yıl şubat ayında Kell Brook ile çıktığı karşılaşma öncesi girdiği doping testinde kanında yasaklı anabolik ostarin maddesine rastlanan eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan, iki yıl boyunca tüm sportif faaliyetlerden men edildi.

Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı tespit edildi. 36 yaşındaki boksör, 2 yıl boyunca tüm spor faaliyetlerinden men edildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Doping kurallarını ihlal ettiğini kabul eden Khan ise maddeyi kasıtlı olarak almadığını söyledi. Cezası 6 Nisan 2022'den itibaren başlatılan Pakistan asıllı İngiliz boksör, 5 Nisan 2024 tarihine kadar hiçbir profesyonel spor etkinliğine katılamayacak.

GEÇEN YIL EMEKLİ OLMUŞTU

Kariyeri boyunca çıktığı 40 maçın 34'ünü kazanan eski hafif orta sıklet dünya şampiyonu Khan, son maçında Brook'a 6. rauntta teknik nakavtla yenilmesinin ardından geçen yıl mayıs ayında emekliye ayrıldığını duyurmuştu.

Doping yaptığı tespit edilen eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan, 2 yıl men cezası aldı
Doping yaptığı tespit edilen eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan, 2 yıl men cezası aldı
YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu boksöre doping cezası! Amir Khan spordan 2 yıl men edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Sevil Atasoy'dan dikkat çeken itiraf: Evliyken bavulumu alıp sevdiğim adama kaçtım
17:39 Mağlubiyet yüzü görmediler! Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması için 9 puan yeterli
17:41 Depremzedeler için takılması istenen bandı takmamıştı! Orkun ile Tadic yeniden karşı karşıya geliyor
17:35 Depremzedeler için hazırlanan bandı takmamıştı! Orkun, elini sıkmadığı Tadic'le tekrar yüzleşiyor
17:37 Sırrı Süreyya Önder'den vekillik kararı! İşte aday olduğu il ve parti
17:31 Sırrı Süreyya Önder Meclis'e geri dönüyor! İşte aday olduğu parti ve il
17:17 Dünya şampiyonu boksöre doping cezası! Amir Khan spordan 2 yıl men edildi
17:01 Bileği bükülmeyen Samsunspor'a Süper Lig'e çıkmak için 5 haftada 9 puan yetiyor
16:52 Kontrolden çıkan lüks araç ağaca çarptı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
16:52 Lüks cip kontrolden çıkarak ağaca tosladı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 18:11:10. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya şampiyonu boksöre doping cezası! Amir Khan spordan 2 yıl men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement