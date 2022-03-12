Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası - Son Dakika

Portekiz'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda milli atlet Yayla Günen, bronz madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Aveiro kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Yayla Günen üçüncü sırayı alırken, Türkiye takım halinde dünya 5'incisi oldu.

Britanyalı Isobel Fry'ın birinci olduğu yarışı, milli atletlerden Dilek Öztürk 19'uncu, Derya Kunur 23'üncü, Berfi Barışer ise 34'üncü sırada tamamladı.

Erkekler mücadelesinde ise Ahmet Alkanoğlu 25'inci, Mahsum Değer 26'ncı, Abdullah Tuğluk 33'üncü, Enbiya Yazıcı da 41'inci sırayı aldı.