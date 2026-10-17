Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı - Son Dakika
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Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı

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Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
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İngiltere Premier Lig'de Everton ile Chelsea arasında oynanan karşılaşmada Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, rakibiyle çarpışarak başına darbe aldı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli file bekçisi, sedyeyle sahadan çıkarıldı.

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Chelsea arasında oynanan karşılaşmada korkutan bir sakatlık yaşandı. Paylaşılan bilgilere göre Chelsea kalesini koruyan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, rakibiyle çarpışmasının ardından oyuna devam edemedi.

67. DAKİKADA YERE YIĞILDI

Karşılaşmanın 67. dakikasında topu uzaklaştırmak isteyen Martinez, Evertonlı futbolcu Jarrad Branthwaite ile çarpıştı. Başına darbe alan Arjantinli kaleciye müdahale edildi.

<a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı

SEDYEYLE SAHADAN ÇIKARILDI

Yaşanan çarpışmanın ardından mücadeleye devam edemeyen Martinez'in sedyeyle oyun alanından çıkarıldığı aktarıldı. Kalecinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Sahada yapılan müdahalenin ardından Martinez'in ileri tetkikler için hastaneye götürüldüğü bildirildi. Arjantinli kalecinin yerine Mike Penders oyuna dahil oldu. Martinez'in sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı açıklama bekleniyor.

EvertonChelseaDünyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Y. Selim Y. Selim:
    gün gelir devran döner o gün sana girer demişler Martínez 0 0 Yanıtla
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