Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi - Son Dakika
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Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi

14.04.2022 17:48
Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi

Paris Saint-Germain'in forma sponsorluğu için anlaştığı ünlü giyim markasının reklam filmi yayınlandı. PSG'nin yıldızlarının yer aldığı tanıtımda, Kylian Mbappe'nin bulunmaması tartışmaları beraberinde getirdi.

Paris Saint-Germain'in forma sponsorluğu için anlaştığı ünlü giyim markasının reklam filmi yayınlandı. PSG'nin yıldızlarının yer aldığı tanıtımda, Kylian Mbappe'nin bulunmaması tartışmaları beraberinde getirdi.

Herkes var, bir tek o yok! Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi

"MBAPPE NEREDE"

PSG, 3 yılda yaklaşık 50 milyon euro gelir elde edeceği forma sponsrluğuna imzayı attı. Ünlü bir giyim markasıyla imzalanan sponsorluğun ardından gösterime giren tanıtım filminde Mbappenin olmaması PSG taraftarlarını ayağa kaldırdı. Kulübün yaptığı tanıtım videosu paylaşımına "Mbappe nerede?" yazan Fransız taraftarlar, yıldız golcünün artık Real Madrid'e imza attığının kesinleştiğini belirtti.

Herkes var, bir tek o yok! Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
"Mbappe yok?"
Herkes var, bir tek o yok! Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
"Mbappe niye videoda yok?"
Herkes var, bir tek o yok! Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
"Mbappe nerede?"
Herkes var, bir tek o yok! Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
"Mbappe niye yok? Yoksa imzaladı mı?"
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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi - Son Dakika


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