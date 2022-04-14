Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi - Son Dakika

Paris Saint-Germain'in forma sponsorluğu için anlaştığı ünlü giyim markasının reklam filmi yayınlandı. PSG'nin yıldızlarının yer aldığı tanıtımda, Kylian Mbappe'nin bulunmaması tartışmaları beraberinde getirdi.

"MBAPPE NEREDE"

PSG, 3 yılda yaklaşık 50 milyon euro gelir elde edeceği forma sponsrluğuna imzayı attı. Ünlü bir giyim markasıyla imzalanan sponsorluğun ardından gösterime giren tanıtım filminde Mbappenin olmaması PSG taraftarlarını ayağa kaldırdı. Kulübün yaptığı tanıtım videosu paylaşımına "Mbappe nerede?" yazan Fransız taraftarlar, yıldız golcünün artık Real Madrid'e imza attığının kesinleştiğini belirtti.

"Mbappe yok?"

"Mbappe niye videoda yok?"

"Mbappe nerede?"