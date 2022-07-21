Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi - Son Dakika
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Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi

21.07.2022 12:15

Boks efsanesi Mike Tyson, ölüme adım adım yaklaştığını düşünüyor. Gündemi sarsan Tyson yaptığı açıklamada, son kullanma tarihinin yakın olduğuna inandığını söyledi. "Para benim için hiçbir şey ifade etmiyor" ifadelerini kullanan ünlü boksör, çok paranın insanı yenilmez kılamayacağını sözlerine ekledi.

56 yaşındaki eski boks şampiyonu, Hotboxin Podcast'e verdiği demeçte endişe verici ifadeler kullandı. The Sun'ın aktardığı habere göre, Mike Tyson yakın zaman öleceğini düşünüyor.

Efsane boksör Mike Tyson'dan endişe verici sözler: Ölümüm yaklaşıyor

"SON KULLANMA TARİHİM ÇOK YAKIN"

Efsane boksör Mike Tyson, "Elbette hepimiz bir gün öleceğiz. Aynaya baktığımda yüzümde o küçük lekeleri görüyorum. 'Vay canına. Bu, son kullanma tarihimin çok yakın olduğu anlamına geliyor, çok yakında' diyorum."

"PARA BENİM İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Eski yıldız boksör Mike Tyson paranın mutluluk getirmediğini belirterek, "Para benim için hiçbir şey ifade etmiyor. İnsanlara her zaman söylüyorum. Paranın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Çok paran olduğunda yenilmez olduğuna inanıyorsun bu doğru değil" dedi.

Efsane boksör Mike Tyson'dan endişe verici sözler: Ölümüm yaklaşıyor
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Mike Tyson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi - Son Dakika


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