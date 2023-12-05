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Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor, İrlanda'da başbakanlığa adaylığını koydu - Son Dakika

Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor, İrlanda'da başbakanlığa adaylığını koydu

Dünyaca ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, İrlanda'da başbakanlığa aday oldu. McGregor yaptığı açıklamada diğer adaylara taş atarak, "Gerry, 78 yaşında. Bertie, 75 yaşında. Enda, 74 yaşında. Bir de bana bakın, 35 yaşında. Oyunda genç, aktif, tutkulu, taze bir cilt. İyi bir dinleyiciyim. Destekleyiciyim. Uyum sağlayabiliyorum. Hiçbir partiye bağlılığım/ön yargım/kayırmacılığım yok." dedi.

Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor, İrlanda\'da başbakanlığa adaylığını koydu
05.12.2023 - 16:17,  Güncelleme: 16:21
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Kariyeri zaferlerle dolu olan İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, ülkesinde başbakanlığa aday oldu. Uzun süredir ringe çıkmayan dövüşçü açtığı ankette ise büyük farkla önde.

"KAMUOYUNUN NE HİSSETTİĞİNİ ÖNEMSEMİYORLAR"

McGregor, "Ülkesindeki dövüşçülere meydan okuyan Conor McGregor yaptığı açıklamada, "Eğer seçime girersem potansiyel rekabet: Gerry, 78 yaşında. Bertie, 75 yaşında. Enda, 74 yaşında. Her birinin kendi partisiyle kopmaz bağları var. Kendi partileri dışındaki kamuoyunun ne hissettiğini önemsemiyorlar. Partilerini yönetenler vs halkı yöneten ben." dedi.

"PARASAL KAYNAK SAĞLAYABİLİRİM"

Ünlü dövüşçü ayrıca, "Bir de bana bakın, 35 yaşında. Oyunda genç, aktif, tutkulu, taze bir cilt. İyi bir dinleyiciyim. Destekleyiciyim. Uyum sağlayabiliyorum. Hiçbir partiye bağlılığım/ön yargım/kayırmacılığım yok. Parasal kaynak sağlayabilirim. İrlanda halkı, başkan olarak iktidarda ben olmazdım. İktidarda olan ben ve sen olurduk." ifadelerini kullandı.

McGregor'un paylaşımları şöyle:

Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor, İrlanda'da başbakanlığa adaylığını koydu
Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor, İrlanda'da başbakanlığa adaylığını koydu
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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor, İrlanda'da başbakanlığa adaylığını koydu - Son Dakika
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