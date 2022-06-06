Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Uluslararası Bratislava Yarışları'nda milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Erkam Usta K1 1000 metre bireyselde ve K2 500 metre yarışlarında Muhammet Emin Sulak ile birlikte 2 altın madalya elde etti.

K2 yarışlarında 1000 metre yarışlarında yine Taha Erkam Usta-Muhammet Emin Sulak ikilisi ile C2 200 metre yarışlarında Resül Aydın-Serhat Seven ekibi 2 gümüş madalya kazandı.

K1 1000 metre yarışlarında Taha Erkam Usta ile C1 200 metre yarışlarında mücadele eden Resül Aydın da 2 bronz madalya elde etti.

Öte yandan Taha Erkam Usta, organizasyonun en iyi performans gösteren 3'üncü sporcu seçildi.