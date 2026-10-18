Ece Haraç, Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda ilk turu geçip ikinci turda elendi - Son Dakika
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Ece Haraç, Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda ilk turu geçip ikinci turda elendi

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Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular tek ve çift kategorilerinde yarıştı. İlk turu geçen tek milli isim olan Ece Haraç, Rumen Elizabeta Samara'yı 4-3 yendikten sonra İtalyan Gaia Monfardini'ye 4-2 yenilerek elendi.

Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası tamamlandı.

Ay-yıldızlı sporcular, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde yarıştı.

Milli masa tenisçiler arasında ilk turu geçen tek isim, kadınlarda Ece Haraç oldu. Rumen Elizabeta Samara'yı 4-3 mağlup ederek 2. tura çıkan Ece, İtalyan Gaia Monfardini'ye 4-2 yenilerek elendi.

Kaynak: AA
SlovenyaSporSon Dakika

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