Eczacıbaşı Dynavit: 3-0 - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit: 3-0

19.03.2022 17:08
Eczacıbaşı Dynavit: 3-0

SALON: TVF Burhan Felek VestelHAKEMLER: Ayşim Koşar, Engin DumanFENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Federotseva, Popovic, Vargas, Gizem (L), Cansu, de SouzaECZACIBAŞI DYNAVİT: Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Fatma, Gözde, Elif, AdamsSETLER: 3-0 (28-26,...

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ayşim Koşar, Engin Duman

FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Federotseva, Popovic, Vargas, Gizem (L), Cansu, de SouzaECZACIBAŞI DYNAVİT: Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Fatma, Gözde, Elif, AdamsSETLER: 3-0 (28-26, 25-20, 25-16)SÜRE: 82 dakika (33, 25, 24)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında oynanan derbi maçında Fenerbahçe Opet, kendi sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 28-26, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 20'nci galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise 4'üncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.


- İstanbul
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Türkiye Voleybol Federasyonu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Eda Naz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit: 3-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit: 3-0 - Son Dakika
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