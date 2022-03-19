Eczacıbaşı Dynavit: 3-0 - Son Dakika

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ayşim Koşar, Engin Duman

FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Federotseva, Popovic, Vargas, Gizem (L), Cansu, de SouzaECZACIBAŞI DYNAVİT: Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Fatma, Gözde, Elif, AdamsSETLER: 3-0 (28-26, 25-20, 25-16)SÜRE: 82 dakika (33, 25, 24)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında oynanan derbi maçında Fenerbahçe Opet, kendi sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 28-26, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 20'nci galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise 4'üncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

- İstanbul