Eczacıbaşı Dynavit, gençlerle yola devam ediyor - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, gençlerle yola devam ediyor

17.05.2022 18:47
Eczacıbaşı Dynavit, gençlerle yola devam ediyor

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapısından yetişen ve 2021-2022 sezonunda Eczacıbaşı A Takımına yükselen 2004 doğumlu libero Zeynep Palabıyık ve 2005 doğumlu pasör Dilay Özdemir'le yola devam ediyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapısından yetişen ve 2021-2022 sezonunda Eczacıbaşı A Takımına yükselen 2004 doğumlu libero Zeynep Palabıyık ve 2005 doğumlu pasör Dilay Özdemir'le yola devam ediyor. Öte yandan, Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'dan 2006 doğumlu yetenekli pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu renklerine bağladı.

Özdemir ve Başyolcu, 2022-2023 sezonunda A Takım geniş kadrosunda yer alacak ve çifte lisansla oynayarak 1. Ligde maç tecrübesi kazanacak.

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, gençlerle yola devam ediyor
Eczacıbaşı Dynavit, gençlerle yola devam ediyor
Eczacıbaşı Dynavit, gençlerle yola devam ediyor

YORUMLAR
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Eczacıbaşı Dynavit'ten, Adams'a teşekkür Eczacıbaşı Dynavit'ten, Adams'a teşekkür Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini ayağından vuran adam, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini ayağından vuran adam, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Kaynak: İHA

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