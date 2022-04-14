Eczacıbaşı Dynavit'in, Kupa Voley'de rakibi Fenerbahçe - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit'in, Kupa Voley'de rakibi Fenerbahçe

14.04.2022 11:22
Eczacıbaşı Dynavit'in, Kupa Voley'de rakibi Fenerbahçe

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet yarın saat 17.30'da Ankara'da karşılaşacak.

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet yarın saat 17.30'da Ankara'da karşılaşacak.

AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'ni Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynayacak olan Eczacıbaşı Dynavit, yarın Fenerbahçe ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Turuncu-beyazlılar rakibini elemesi halinde Vakıfbank - Türk Hava Yolları maçının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak. AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olan takım, 2022-2023 voleybol sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

Maç öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, " Türkiye Kupası, lig etabını ilk 4'te bitirmiş en güçlü takımlar arasında oynanacak ilk maçımızda Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceğiz. Fenerbahçe ve geri kalan mücadele edecek diğer takımların hepsi oldukça iyi formdalar, biz de uzun süredir iyi giden performansımızla yükselişteyiz. Oynanacak maçların, çok heyecanlı ve mücadeleci geçeceğine inanıyoruz. Ankara seyircisinin bize destek verirken görebilmek en büyük temennimiz. Bütün takımlara başarılar diliyor, kupayı kazanan taraf biz olmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit'in, Kupa Voley'de rakibi Fenerbahçe
Eczacıbaşı Dynavit'in, Kupa Voley'de rakibi Fenerbahçe

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final heyecanı yarın Ankara'da başlıyor Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final heyecanı yarın Ankara'da başlıyor SPOR Cansu Özbay Fenerbahçe'ye karşı ilk iki sette gözümüzü açamadık, üçüncü sette eski VakıfBank olarak sahaya çıktık SPOR Cansu Özbay Fenerbahçe'ye karşı ilk iki sette gözümüzü açamadık, üçüncü sette eski VakıfBank olarak sahaya çıktık

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Sigorta, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit'in, Kupa Voley'de rakibi Fenerbahçe - Son Dakika


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