Son dakika haber: Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack Kısal'ı transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haber: Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack Kısal'ı transfer etti

06.05.2022 14:20
Son dakika haber: Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack Kısal'ı transfer etti

Gelen son dakika haberine göre Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Trinidad ve Tobagolu orta oyuncu Sinead Jack Kısal'ı kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Trinidad ve Tobagolu orta oyuncu Sinead Jack Kısal'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol hayatına ülkesi Trinidad ve Tobago'da başlayan, sonrasında Polonya, Rusya, Türkiye, Japonya ve İtalya liglerinde mücadele eden 28 yaşındaki orta oyuncu, yeni sezonda turuncu-beyazlı formayı giyecek." ifadesi kullanıldı.

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Sinead Jack Kısal, "Eczacıbaşı'nda oynama şansı bulabildiğim için çok mutluyum. Bu takımda oynayabilmek benim için her zaman bir hayaldi ve gerçekleştiği için çok gururluyum. Amacım çok başarılı bir sezon geçirmek için elimden gelenin en iyisini yapmak olacak." yorumunu yaptı.

Sinead Jack Kısal, daha önce Azs Bialystok, Uralochka-NTMK, Galatasaray, Denso Airybees, İlbank, Grupa Azoty Chemik Police ve Megabox Del Savio Vallefoglia'da oynamıştı.

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack Kısal'ı transfer etti - Son Dakika


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