Motokros heyecanı - Son Dakika
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Motokros heyecanı

21.05.2022 19:32

Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları'nda antrenman ile sıralama yarışları sona erdi.

Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları'nda antrenman ile sıralama yarışları sona erdi.

Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, MX Senior, Veteran, MX, MX1, MX2, MX125, 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında antrenman ile sıralama yarışları yapıldı.

Ardından MX Senior, Veteran, MX ve 50 cc sınıflarında ilk etap yarışları gerçekleştirildi.

MX Senior sınıfında Bulgaristan'dan Kadir Masar birinci, aynı ülkeden Atanas Petrov ikinci, Yunanistan'dan Dimitrios Keramidas da üçüncü oldu.

Veteran sınıfında Hüseyin Neziroğlu birinci, Metin Esentürk ikinci, Engin Kır üçüncü, MX sınıfında Bulgaristan'dan Grigor Tsarev birinci, Julian Raychev ikinci, Marin Marinov üçüncü, 50cc sınıfında da Moldova'dan Gangurean Artemii birinci, Poyraz Bor ikinci ve Aslan Osmanpaşaoğlu da üçüncü sırayı aldı.

Yarışlar yarın sona erecek.

Motokros heyecanı
Motokros heyecanı
Motokros heyecanı
Motokros heyecanı
Motokros heyecanı

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Kaynak: AA

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