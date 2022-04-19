Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine yeni görev - Son Dakika
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Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine yeni görev

19.04.2022 13:03
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine yeni görev

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nurper Özbar ve Doç. Dr. Şengül Özdemir, Voleybol ve Judo Federasyonları tarafından yeni görevlere getirildi.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nurper Özbar ve Doç. Dr. Şengül Özdemir, Voleybol ve Judo Federasyonları tarafından yeni görevlere getirildi.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) kokartlı voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, FIVB tarafından uluslararası düzeyde en üst seviye olan A klasmana yükseltildi.

Prof. Dr. Nurper Özbar'ın, FIVB tarafından organize edilen 2022 Voleybol Milletler Ligi'nin grup aşamalarında ve finallerde görev alması bekleniyor. Prof. Dr. Nurper Özbar, uluslararası arenada hem Türkiye'yi hem de Trakya Üniversitesini temsil edecek.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral, Mart 2022 itibarıyla Türkiye Judo Federasyonunu temsilen Edirne Judo İl Temsilcisi olarak görevlendirildi. - EDİRNE

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine yeni görev
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine yeni görev

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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