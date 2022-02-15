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Efsane güreşçi kabri başında anıldı - Son Dakika

Efsane güreşçi kabri başında anıldı

15.02.2022 13:35
Efsane güreşçi kabri başında anıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 33. yıl dönümünde memleketi Tokat'ta kabri başında anıldı.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 33. yıl dönümünde memleketi Tokat'ta kabri başında anıldı.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde Dünya Şampiyonu Hüseyin Akbaş'ı anma töreni düzenlendi. Hüseyin Akbaş'ın özgeçmişinin okunduğu anma programda konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından merhum güreşçi Hüseyin Akbaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma törenine Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Merhum Hüseyin Akbaşın aile fertleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT

Efsane güreşçi kabri başında anıldı
Efsane güreşçi kabri başında anıldı

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Milli Güreşçi, Hüseyin Akbaş, Almus, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efsane güreşçi kabri başında anıldı - Son Dakika Spor


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