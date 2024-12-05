Eğrigöz Kalesi'ne Doğa Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Eğrigöz Kalesi'ne Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Eğrigöz Kalesi\'ne Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Tavşanlı Doğa Sporları Derneği, tarihi Eğrigöz Kalesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

05.12.2024 09:35
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Tavşanlı Doğa Sporları Derneği tarafından tarihi Eğrigöz Kalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

Dereli Kaplıcaları'ndan başlayıp yaklaşık 30 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara doğa ve tarihle iç içe bir deneyim sundu. Dernek üyeleri, etkinlik öncesinde yürüyüş rotasını belirlemek için detaylı bir keşif çalışması yaparak parkurun zorluk derecesini analiz etti ve güvenlik önlemlerini aldı. Yürüyüş sırasında öncü ve takipçi rehberler katılımcılara eşlik etti; telsizle sağlanan iletişim sayesinde güvenlik sağlanırken, rehberler bölgenin doğal ve tarihi özellikleri hakkında da bilgi verdi.

Tavşanlı Doğa Sporları Derneği Başkanı Yavuz Doğanay, yürüyüşle ilgili yaptığı açıklamada, "Her hafta farklı bir rotada doğa yürüyüşü düzenliyoruz. Bu hafta, Dereli Kaplıcaları'ndan başlayarak Eğrigöz İkitaş Kanyonu ve tarihi Eğrigöz Kalesi'ni kapsayan bir parkuru yürüdük. Doğada yürümek, hem fiziksel hem de mental sağlığımıza büyük katkı sağlıyor. Ayrıca, farklı yerleri keşfetmek bizlere büyük bir heyecan veriyor" dedi.

Doğanay, tarihi Eğrigöz Kalesi'nde fotoğraf çektiklerini ve köy meydanındaki Roma dönemine ait bir çeşme ile onarılmayı bekleyen bir okul binasını ziyaret ettiklerini belirtti. Eğrigöz Köyü'nün tarihi dokusuna hayran kaldıklarını ifade eden Doğanay, doğa yürüyüşünün aynı zamanda bir kültür gezisine dönüştüğünü vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eğrigöz Kalesi'ne Doğa Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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