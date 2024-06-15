EHF ile 360' Master Plan Projesi'nin ilk yılı tamamlandı

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ile 2023 yılında imzalanan 360' Master Plan Projesi'nin ilk yılı, 17 ilde düzenlenen ve bin 700'e yakın öğrencinin katıldığı şenliklerle tamamlandı. Projenin ikinci yılı için de EHF ile anlaşma yapıldı.

THF Gelişim Direktörü Prof. Dr. Murat Bilge, "EHF tarafından örnek proje olarak sunulan 360' Master Plan Projesi'nin ilk yılını başarıyla tamamladık. Projenin başvuru aşamasında 100 antrenör eğitime alındı. Sorumluluklarını tamamlayarak projeye dahil edilen 83 antrenörümüz, 38 ilde toplam 2 bin 517 kayıtlı çocuğumuzla Ekim ayı itibariyle antrenmanlara başladı. Bu süreçte antrenörlerimize 50 adet birim antrenman programı, tüm kuramsal bilgiler ve videolar paylaşıma açıldı. ve projenin EHF ekipman desteği olarak portatif kale ve toplar tüm gruplara iletildi. Ara toplantılar ve bilgilendirmeler yapılarak antrenmanlar takip edildi" dedi.

Projenin ikinci yılı için de EHF ile anlaşma yapıldığını belirten Prof. Dr. Murat Bilge, "Haziran ayı içerisinde 17 farklı ilde yapılan kapanış festivallerine de bin 700'e yakın çocuğumuz katıldı. Projenin başarısı doğrultusunda, EHF ile ikinci yıl anlaşması da gerçekleştirilmiş olup, yakın zamanda 2017 doğumlu yeni çocuklarımızın dahil olacağı gruplar için yeni çağrıya çıkılacak. Aynı zamanda bir yıl önce başlayan gruplar da çalışmalarına devam edecek. Projenin ilk yılında emek veren tüm antrenörlerimize minnettarlığımızı ifade ederiz. Türk Hentbolunun geleceğini şekillendirecek olan antrenörlerimiz ve Olimpiyat rüyalarımızı süsleyen çocuklarımızı kutluyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL