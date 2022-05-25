Elazığ'da milli maç coşkusu - Son Dakika
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Elazığ'da milli maç coşkusu

25.05.2022 22:10

- Elazığ'da milli maç coşkusu Elazığ tarihinin ilk milli maçı olma özelliği taşıyan Türkiye-Slovakya CEV Altın Lig voleybol müsabakasında tribünlerden millilere büyük destek vardı.

- Elazığ'da milli maç coşkusu

ELAZIĞ - Elazığ tarihinin ilk milli maçı olma özelliği taşıyan Türkiye- Slovakya CEV Altın Lig voleybol müsabakasında tribünlerden millilere büyük destek vardı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Lig maçında Slovakya'yı Elazığ'da ağırladı. Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maç Elazığ'ın tarihinde ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapma özelliği de taşıyordu. 5 bin seyirci kapasiteli salonun tamamı maçtan saatler önce dolarken, merdiven boşlukları da dahil maç kapalı gişe oynandı. Muhteşem bir ambiyansta oynanan karşılaşmada Milliler rakibini 3-0 yendi ve CEV Altın Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.

Maç sonu milli sporcular tribünleri dolaşarak teşekkürlerini sundu ve galibiyet pozu vermeyi ihmal etmedi.

Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu
Elazığ'da milli maç coşkusu

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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