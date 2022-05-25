- Elazığ'da milli maç coşkusu

ELAZIĞ - Elazığ tarihinin ilk milli maçı olma özelliği taşıyan Türkiye- Slovakya CEV Altın Lig voleybol müsabakasında tribünlerden millilere büyük destek vardı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Lig maçında Slovakya'yı Elazığ'da ağırladı. Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maç Elazığ'ın tarihinde ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapma özelliği de taşıyordu. 5 bin seyirci kapasiteli salonun tamamı maçtan saatler önce dolarken, merdiven boşlukları da dahil maç kapalı gişe oynandı. Muhteşem bir ambiyansta oynanan karşılaşmada Milliler rakibini 3-0 yendi ve CEV Altın Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.

Maç sonu milli sporcular tribünleri dolaşarak teşekkürlerini sundu ve galibiyet pozu vermeyi ihmal etmedi.