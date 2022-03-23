Elazığspor 55 yaşında - Son Dakika
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Elazığspor 55 yaşında

23.03.2022 12:30
Elazığspor 55 yaşında

Elazığspor, 55. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyor.

Elazığspor, 55. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Elazığspor 55. yaşını kutluyor. Suat Taydaş, Fahri Sunguroğlu, Necdet Altınterim, Yılmaz Çorbacıoğlu, Talat Güler, Sedat Yıldız, Metin Kurtoğlu ve Mürşit Öztürk tarafından 23 Mart 1967 yılında kurulan Elazığspor'un dernek olarak tescili 24 Mart 1970 tarihinde yapıldı. 23 Mart 1967'de merkez Gençlikspor, Güvenspor ve Harputspor kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Elazığspor, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'de önemli başarılar elde etti. 55 yıllık tarihinde 2001-2002 sezonu ile 2011-2012 futbol sezonlarında 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen bordo-beyazlılar, birçok kez de küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Ambleminde ay-yıldız taşıyan nadir takımlardan olan Elazığspor, ülke futboluna ise sayısız yıldız kazandırdı. Zaman zaman kayyumlardan dönen, sahipsiz kalan ve kapanmanın eşiğinden dönen Elazığspor, şimdilerde ise TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma savaşı veriyor. - ELAZIĞ

Elazığspor 55 yaşında

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Hazine 4,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti Hazine 4,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Nevşehir Belediyespor: 2 TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Nevşehir Belediyespor: 2

Futbol Federasyonu, Elazığspor, 23 Mart, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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