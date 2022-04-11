Elazığspor Batman Petrolspor maçını bin 983 taraftar izledi - Son Dakika

Elazığspor- Batman Petrolspor maçının biletli seyirci sayısı bordo-beyazlı kulüp tarafından açıklandı. Karşılaşmayı bin 983 biletli seyircinin takip ettiği bildirildi.

TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında 10 Nisan Pazar günü oynanan Elazığspor - Batman Petrolspor müsabakasının biletli seyirci sayısı açıklandı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 300 koltuk kapasiteli olan Doğukent Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bin 983 biletli seyirci tribünlerden takip etti. 140 resmi ve 35 özel güvenlik elemanının görev yaptığı karşılaşma, seyirci rekoru kırılan F.Erbaaspor maçından sonra bu sezon en çok takip edilen ikinci müsabaka olarak kayıtlara geçti. - ELAZIĞ