Elazığspor Batman Petrolspor maçını bin 983 taraftar izledi - Son Dakika
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Elazığspor Batman Petrolspor maçını bin 983 taraftar izledi

11.04.2022 13:10
Elazığspor Batman Petrolspor maçını bin 983 taraftar izledi

Elazığspor-Batman Petrolspor maçının biletli seyirci sayısı bordo-beyazlı kulüp tarafından açıklandı.

Elazığspor- Batman Petrolspor maçının biletli seyirci sayısı bordo-beyazlı kulüp tarafından açıklandı. Karşılaşmayı bin 983 biletli seyircinin takip ettiği bildirildi.

TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında 10 Nisan Pazar günü oynanan Elazığspor - Batman Petrolspor müsabakasının biletli seyirci sayısı açıklandı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 300 koltuk kapasiteli olan Doğukent Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bin 983 biletli seyirci tribünlerden takip etti. 140 resmi ve 35 özel güvenlik elemanının görev yaptığı karşılaşma, seyirci rekoru kırılan F.Erbaaspor maçından sonra bu sezon en çok takip edilen ikinci müsabaka olarak kayıtlara geçti. - ELAZIĞ

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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1 TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Batman Petrolspor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Elazığspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor Batman Petrolspor maçını bin 983 taraftar izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığspor Batman Petrolspor maçını bin 983 taraftar izledi - Son Dakika
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