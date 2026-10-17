Elazığspor, Beyaz Grup 7. hafta maçında Arnavutköy Belediyespor\'u 3-0 yendi

Elazığspor, Beyaz Grup 7. hafta maçında Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Seza Çimento Elazığspor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yendi. Elazığspor'un gollerini 17. dakikada Alperen, 42. dakikada Hakan ve 59. dakikada Veli attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Seza Çimento Elazığspor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yendi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Onur Bingöl, Turan Çelik, Hakan Özler
Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (Alp Ada dk. 86), Veli Çetin (Ali dk. 86), Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Hakan Yavuz (Muhammed dk. 71), Onur Eriş, Enes Soy (Muhammet Akyıldız dk. 86), Erhan Kartal, Alperen Pak (Ali dk. 78), Mert Örnek
Arnavutköy Belediyespor: Mahmut Eren Güler, Mustafa Yıldırım, Arda Deniz Yavaş, Can Ediz Yıldız, Hüseyin İkiz (Mehmet Efe dk. 58), Cerem Talha Dinçer, Kerem Çapan (Anıl dk. 46), Semih Mert Korkmaz (Cebrail dk. 58), Rohat Çapa (Taha dk. 46), Furkan Ulupınar, Berkan Burak Turan (Muhammet Emre dk. 76)
Goller: Alperen (dk. 17), Hakan (dk. 42), Veli (dk. 59) (Elazığspor)
Sarı kart: Furkan (Arnavutköy Belediyespor)
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