Elazığspor, Beyaz Grup 7. hafta maçında Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Elazığspor, Beyaz Grup 7. hafta maçında Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yendi

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Elazığspor, Beyaz Grup 7. hafta maçında Arnavutköy Belediyespor\'u 3-0 yendi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Seza Çimento Elazığspor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yendi. Elazığspor'un gollerini 17. dakikada Alperen, 42. dakikada Hakan ve 59. dakikada Veli attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Seza Çimento Elazığspor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yendi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Onur Bingöl, Turan Çelik, Hakan Özler

Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (Alp Ada dk. 86), Veli Çetin (Ali dk. 86), Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Hakan Yavuz (Muhammed dk. 71), Onur Eriş, Enes Soy (Muhammet Akyıldız dk. 86), Erhan Kartal, Alperen Pak (Ali dk. 78), Mert Örnek

Arnavutköy Belediyespor: Mahmut Eren Güler, Mustafa Yıldırım, Arda Deniz Yavaş, Can Ediz Yıldız, Hüseyin İkiz (Mehmet Efe dk. 58), Cerem Talha Dinçer, Kerem Çapan (Anıl dk. 46), Semih Mert Korkmaz (Cebrail dk. 58), Rohat Çapa (Taha dk. 46), Furkan Ulupınar, Berkan Burak Turan (Muhammet Emre dk. 76)

Goller: Alperen (dk. 17), Hakan (dk. 42), Veli (dk. 59) (Elazığspor)

Sarı kart: Furkan (Arnavutköy Belediyespor)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuElazığsporSporSon Dakika

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