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Elazığspor'da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Elazığspor'da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları sürüyor

16.02.2022 16:05
Elazığspor'da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları sürüyor

Elazığspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarını Sportif Direktör Alaattin Tutaş nezaretinde sürdürüyor.

Elazığspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarını Sportif Direktör Alaattin Tutaş nezaretinde sürdürüyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 23. Haftası'nda 1954 Kelkit Belediyespor'u konuk edecek olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sportif Direktör Alaattin Tutaş ile yardımcıları refakatindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp 5'e 2 oyun, pas çalışması ve kuvvet dayanıklılık çalışması ile sona erdi. Elazığspor Tesisleri Üst Saha'da yapılan çalışmaya sakatlıkları devam eden Selim Enes Özeren ve Gökhan Ekmen katılmadı. - ELAZIĞ

Elazığspor'da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları sürüyor
Elazığspor'da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları sürüyor
Elazığspor'da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları sürüyor

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Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor'da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Elazığspor'da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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