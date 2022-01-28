Elazığspor transfer engelini aştı

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Elazığspor, yaklaşık 3 yıldır devam eden transfer engelini aştı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın maddi desteği ile uzun bir süredir İstanbul'da girişimlerde bulunan Elazığspor Kulüp Başkanı Serkan Çayır ve arkadaşları, transfere engel 53 dosyayı çözüme kavuşturarak, Futbol Federasyonu'ndaki Elazığspor'un transfer engelini kaldırdı. Transfer engelinin kaldırılışı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Elazığspor taraftarlarına duyuruldu. Başkan Şerifoğulları yaptığı duyuruda, "Büyük uğraş ve özveri sonucunda söz verdiğimiz gibi Elazığspor'umuzun transfer tahtasını açtık. Şehrimize ve Elazığspor'umuza hayırlı olsun" dedi.