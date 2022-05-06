Elazığspor'un kader maçı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığspor'un kader maçı

06.05.2022 15:07
Elazığspor'un kader maçı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Elazığspor, son hafta maçında cumartesi günü Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Elazığspor, son hafta maçında cumartesi günü Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup son haftasında Fatsa Belediyespor'u ağırlayacak. Uzun süredir mücadele ettiği küme düşme hattında hayati galibiyetler elde eden ve son haftaya avantajlı giren bordo-beyazlı ekip, Fatsa Belediyespor'la oynayacağı maçı kazandığı takdirde önümüzdeki sezon da mücadelesine TFF 3. Lig'den devam edecek. Maçın son çalışmasını gerçekleştirdikten sonra kulüp tesislerinde kampa giren ve maç saatini bekleyen Elazığspor'da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bordo-beyazlılar, Fatsa Belediyespor'la oynanacak olan maçı kazandığı takdirde rakiplerini Kahta 02 Spor ile Karaman Belediyespor'un maçlarından alacağı skorlara bakmaksızın kümede kalmayı garantileyecek.

7 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Doğukent Stadı'nda seyircisiz oynanacak olan maçı İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Erdoğan Özkaya yönetecek. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Bayburt Özel İdare Spor için 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası başlatıldı Bayburt Özel İdare Spor için 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası başlatıldı Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor'un kader maçı - Son Dakika


Son Dakika
15:05 İskeledeki görevli personelden kahramanca hareket! Denize düşen çocuğu yüzerek kurtardı
15:05 Bakan Nebati'den Soylu'ya tam destek ! Hem ziyaret etti, hem de destek mesajı yayınladı
14:58 İngiliz futbolcu Jack Grealish'in yeni aşkı Türk güzel Ekin-Su Cülcüloğlu çıktı
13:17 "Genel af" çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar
14:38 İyilik dizisinde bu akşam neler olacak? Damla, Neslihan'a nasıl bir oyun hazırladı?
14:33 Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler
14:25 TÜİK'ten yürek burkan rapor: Maddi yoksunluk oranı yüzde 27,2, borçlu sayısı yüzde 63,7
14:16 Aziz dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak! Galip Payidar'ın tutuklanması gerilimi daha da artıracak
14:09 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "Nagehan Alçı" açıklaması: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz
13:59 Aslı Enver'den ayrılık açıklaması geldi: Birbirimize zaman ayıramadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 15:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığspor'un kader maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement