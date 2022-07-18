Beşiktaş'ın, Avusturya kampı öncesinde takıma dahil olmadan Sırbistan 'da özel antrenör eşliğinde antrenman yaptıktan sonra kampa katılan Emirhan İlkhan, bu kez de takıma verilen 3 günlük izinde idmanlarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekibin genç ismi, İspanya kampı öncesinde formunu koruyor. Kondisyon ve güç antrenmanlarıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Emirhan, sezona formda girmek için ekstra çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Emirhan İlkhan'a durmak yok! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.