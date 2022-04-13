Emre Akbaba, "Galatasaray'da kalsaydım ritim bulamazdım" - Son Dakika

- Emre Akbaba, " Galatasaray'da kalsaydım ritim bulamazdım"

Efecan Karaca, "Hem Türkiye Kupası'nı kazanmak hem de ligi dördüncü bitirmek istiyoruz"

Alanyasporlu Efecan Karaca ve Emre Akbaba üniversiteliler ile buluştu

ANTALYA - Alanyaspor takım kaptanı Efecan Karaca ve Emre Akbaba, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. Kaptan Karaca bu sezon hedeflerinin sezonu 4. sırada tamamlayarak Türkiye Kupası'nı almak olduğunu söyledi. Emre Akbaba ise sakatlığın ardından ritim bulmak için Alanyaspor'a geldiğini Galatasaray'a geri dönüp, orada oynamak istediğini belirtti.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Alanya HEP) 'Spor Söyleşileri'nin konuğu Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca ve Emre Akbaba oldu. Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen milli futbolcuların soruları yanıtladığı etkinliğe Alanya HEP Mütevelli Heyet Başkanı Hilmi Tokuş, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Asbaşkanı Kamil Köseoğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Sakatlığın ardından Galatasaray'da forma şansı bulma zorluğunda ritmi yakalayamayacağını söyleyen Emre Akbaba, "2 tane ağır sakatlık yaşadım. Ondan sonrada bu sene tekrar Alanyaspor'a döndüm. Ben buraya oynamak için geldim. Daha çok oynayıp o ritmi yakalamak istedim. Orada kalsaydım 2 maç oynar, 2 maç oynayamasam bu ritmi yakalayamazdım. Gelmemin ilk nedeni futbolu sevmem. Sakatlıklar beni futboldan çok uzak tuttu" dedi.

"Alanyaspor'da hedefler bitmez"

Türkiye Kupası'nı kazanmayı, sezonu 4. sırada bitirmeyi hedeflediğini vurgulayan Efecan Karaca, "6. sıradayız, ilk 4 sıradaki takımlar Avrupa Kupasına gidebiliyor. Büyük takımlarla da maçımız kalmadı, bizim ayarımızdaki takımlarla maçlarımız var. Önümüzde bir kupa yarı finali var. Aslında Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu da Türkiye Kupası'nı almak. İnşallah hem dördüncü bitirip hem Türkiye Kupasını istiyoruz. Alanyaspor'da hedefler bitmez" ifadelerini kullandı.

"Elimde sihirli değnek olsa altyapıyı değiştirirdim"

'Elinde sihirli değnek olsaydı neyi değiştirirdin' sorusunda altyapıda yaşadığı zorlukları anlatan Emre Akbaba, "Türk futbolu hakkında değiştirilecek çok fazla şey var. Altyapıdan itibaren başlanılacak şeyler. Altyapıyı değiştirirdim. Altyapıdaki imkanların yeterli olmadığını düşünüyorum. Saha bakımından hocalara verilen değer bakımından. Antalyaspor alt yapısında geçirdiğim 6 aylık dönemde çok eksiklik yaşadım. Bizimle birlikte Almanya'dan gelen birkaç oyuncu vardı. Onların dayanamayıp gittiğini gördüm. Ben devam ettim çünkü çok istekliydim ama bu duruma getirmeleri çok kötü bir durum. O çocuk belki sana çok iyi bir futbolcu olup, çok iyi paralar kazandıracak ama şartlara dayanamadığı için maalesef terk ediyor" şeklinde konuştu.

Sezon Galatasaray'a dönecek olan Akbaba, "Galatasaray'da 1 sene sözleşmem kaldı. Tekrar dönüp, tekrar orada oynamak istiyorum" dedi.

" Okan Buruk'a hayrandım"

Kendisine örnek aldığı Okan Buruk'a hayranlık duyduğunu belirten Efecan Karaca, "Türkiye'den Okan Buruk'a hayrandım. Stilini kendime yakın buluyordum, sürekli maçlarını izliyordum. Kendimi onunla kıyaslayamam UEFA kupasını almış. Galatasaray'da oynamış. Bizde kendimize göre bazı şeyleri başardık" ifadelerini kullandı.