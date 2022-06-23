Emre Belözoğlu: "3 oyuncuyu kadromuza katacağız" - Son Dakika
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Emre Belözoğlu: "3 oyuncuyu kadromuza katacağız"

23.06.2022 19:36

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3 oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını ifade ederken, Galatasaray'da Teknik Direktör olan Okan Buruk'a başarılar diledi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3 oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını ifade ederken, Galatasaray'da Teknik Direktör olan Okan Buruk'a başarılar diledi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarına çalışmalar esnasında açıklamalarda bulundu. Herkese hayırlı bir sezon olmasını dileyen Belözoğlu, "Centilmence, dostça mücadele ettiğimiz sezonlar dilerim. Biz de bugün bismillah dedik. Geçen seneden, geldiğimiz günden bugüne gelişim gösteren, istediğimiz kadar puan toplamasak da Avrupa hedefimizi ön eleme oynayacak şekilde bıraktık sezonu. Bugün Avrupa kupalarına katılmak isteyen ve sezonun sonuna kadar ilk 3'te yer almak isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir takımımız var ve kaliteli oyunculara sahibiz. Bunu daha da geliştirerek bu sene de hedeflediğimiz noktada sezonu bitireceğimize inancımız tam. Bugün birinci günümüz, hazırlık maçlarımız olacak. 21'inde oynayacağımız maça kadar hazırlıkları sürdüreceğiz. İlk sezon başı kampım olacak. Sanki PAF takımdan A takıma çıkmış oyuncu havam var. Kendi hazırlığımız yaptık ve çok tecrübeli ekibim var. Ekibin gücüne inanan birisi oldum, futbolcuyken de böyleydi. Tecrübeli ekibimiz var. Performans departmanımız tecrübeli. Kendi oyunumuz adına drillerimizi ve antrenmanlarımızı hazırladık. Çok uzun süremiz yok, 1 aydan az süremiz kaldı. Hızlandırılmış şekilde olacak. Oyuncular son 10 gündür bireysel çalışmalar yapıyordu. İyi bir kamp dönemi bekliyoruz" dedi.

"3 OYUNCUYU KADROMUZA KATACAĞIZ"

Takımının transfer çalışmalarına değinen Emre Belözoğlu, "Aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Aslında çalışmalarımız devam ediyor. 3 tane daha oyuncuyla anlaşacağımızı ümit ediyorum. Başkanımız bize destek oluyor. Ön tarafa daha kreatif, biraz daha üretken, skora katkı yapan oyuncu arayışımız var. Görüşmelerde sona yaklaştıklarımız ve devam eden görüşmeler var. 3 tane oyuncuyu katacağız. Amacımız kampa yetiştirmekti ama gerçekçi olmak lazım. Spor ekonomisinde sıkıntı yaşıyoruz. Kulüplerin gelirleri azaldı. Kulübün ekonomisini düşünerek transfer yapacağız. Devre arasındaki transferlerden istediğimiz verimi aldık" ifadelerini kullandı.

"OKAN ABİYE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü olan Okan Buruk için konuşan Belözoğlu, "Okan abi için söyleyebileceğim şeyler herkesin malumudur. Benim için önemli bir insan. Futbol adamından öte abidir. Her zaman mutlu ve başarılı olmasını isterim. Sahada o da çok rekabetçi bir yapıya sahip. Sahaya çıktığımızda kendi camialarımız adına her şeyi veririz. Ben Okan abinin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Teknik adam olarak kulübümüzde Türkiye Ligi'nin 6. şampiyonunu çıkardı. Baktığınızda buralara gelmekte hak ettiği süreci yaşadı, kendisine başarılar diliyorum. Kendisi Galatasaray camiasında futbolculuk yaptı, herkese nasip olmayan şekilde kendi camiasında hocalık yapacak" ifadelerini kullandı.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: '3 oyuncuyu kadromuza katacağız' - Son Dakika

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