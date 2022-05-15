Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun takımı Getafe, La Liga'da kaldı - Son Dakika
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Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun takımı Getafe, La Liga'da kaldı

15.05.2022 23:01
Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun takımı Getafe, La Liga'da kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun bitimine bir hafta kala sahasında Barcelona ile 0-0 berabere kalan, milli futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, ligde kalmayı garantiledi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun bitimine bir hafta kala sahasında Barcelona ile 0-0 berabere kalan, milli futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, ligde kalmayı garantiledi.

Enes ve Okay'ın ilk 11'de çıktığı karşılaşmada Barcelona'yı konuk eden Getafe, ligde art arda 4. beraberliğini alarak toplamda 39 puanla ligde kaldı.

Karşılaşmanın 81. dakikadasında Enes yerini Oscar Rodriguez'e bırakırken, Okay maç sonuna kadar sahada kaldı.

Celta Vigo'dan sezon ortasında kiralık olarak gelen Okay'ın imza attığı sözleşmedeki şartlardan biri La Liga'da kalmak olduğundan Türk futbolcunun gelecek sezon da Getafe'de forma giymesi, özel bir durum olmadıkça garanti altına alındı.

Ligdeki puanını 73'e çıkaran Barcelona ise 2. sıradaki yerini garantiledi.

Gelecek sezon İspanya Süper Kupası, lig şampiyonu Real Madrid ve lig ikincisi Barcelona ile Kral Kupası finalistleri Real Betis ve Valencia arasında oynanacak.

Ligde 34. haftada şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid de deplasmanda Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

Levante ve Alaves'in küme düşmesinin kesinleştiği La Liga'da düşecek son takım Cadiz (36), Mallorca (36) ve Granada (37) arasında son hafta belli olacak.

Diğer yandan sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, 68 puanla 3. sırada yer alırken, onu Sevilla (67) ve Real Betis (64) izledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun takımı Getafe, La Liga'da kaldı - Son Dakika


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