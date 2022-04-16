Erdinç Sözer: "Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık" - Son Dakika
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Erdinç Sözer: "Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık"

16.04.2022 18:55

- Erdinç Sözer: "Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık" Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Altay ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada 2 puan bıraktıklarını belirterek, "Beraberlik için üzgünüz" dedi.

- Erdinç Sözer: "Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık"

İZMİR - Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Altay ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada 2 puan bıraktıklarını belirterek, "Beraberlik için üzgünüz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, açıklamalarda bulundu. Sözer, müsabakada galibiyeti hedeflediklerini altını çizerek, "İyi başladık, pozisyonlara girdik. Devreye 1-0 önde girdik. İkinci devrede birkaç pozisyon daha bulduk. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekiyordu. Altay da maçı hiçbir zaman bırakmadı. Son dakikalarda uzun topla Altay o pozisyonu değerlendirdi. Beraberlik için üzgünüz, galibiyet alamadık. Burada iki puan bıraktık. Önümüzdeki her maça final gözüyle bakıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 maçtan galibiyetler alarak Avrupa'ya gidebilmek" şeklinde konuştu.

Erdinç Sözer: Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık
Erdinç Sözer: Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık
Erdinç Sözer: Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: 'Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık' - Son Dakika


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