Erhan Erentürk sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Erhan Erentürk sözleşmesini feshetti

22.06.2022 11:35
Erhan Erentürk sözleşmesini feshetti

Bursaspor'un tecrübeli file bekçisi Erhan Erentürk, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Bursaspor'un tecrübeli file bekçisi Erhan Erentürk, sözleşmesini tek taraflı feshetti. 27 yaşındaki kaleci yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 22 maçta 33 gol yedi.

Bursaspor'un tecrübeli file bekçisi Erhan Erentürk, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen sezon başında Altınordu'dan transfer edilen 27 yaşındaki kaleci, yeşil-beyazlı forma ile beklenen performansı sergileyemedi. Sözleşmesi 2024'e kadar devam etmesine rağmen alacakları ödenmediğinden dolayı sözleşme fesih hakkı doğan Erhan Erentürk bunu kullandı. Bursaspor kulübü, geçen sezon 22 maçta 33 gol yiyen Erhan Erentürk'ten herhangi bir bonservis bedeli elde edemeyecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Altınordu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erhan Erentürk sözleşmesini feshetti - Son Dakika

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