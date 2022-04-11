Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor - Son Dakika
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Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

11.04.2022 17:45

- Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları başladı.

- Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

SİVAS - Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları başladı. Ziraat Bankkart ile Arkas Spor takımları arasında oynanan ilk yarı final mücadelesinin kazananı 21-25, 28-26, 24-26 ve 18-25 set sonuçlarıyla 3-1, Arkas Spor oldu ve ismini finale yazdırdı.

Bu yıl 28. kez düzenlenen Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları Sivas Taha Akgül Salonu'nda start aldı. Heyecan dolu turnuvanın ilk maçında Ziraat Bankkart ile Arkas Spor karşı karşıya geldi. Ziraat Bankkart ile Arkas Spor takımları arasında oynanan ilk yarı final mücadelesinin kazananı 21-25, 28-26, 24-26 ve 18-25'lik set sonuçlarıyla 3-1 Arkas Spor oldu ve finale yükseldi.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de diğer finalist bugün oynanacak Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto maçının ardından belli olacak.

Salon: Sivas Taha Akgül Salonu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Martin Atanasov, Durruthy, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar (L), Halil İbrahim Yücel, Ahmet Samet Baltacı)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Hoag, Lagumdzija, Mcdonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin (L), Bertuğ Öndeş, Gabriel)

Setler: 21-25, 28-26, 24-26, 18-25

Süre: 119 dakika (28, 33, 32, 26)

Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor - Son Dakika
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