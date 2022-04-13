Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu

13.04.2022 18:09
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu

Arkas Spor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-2022 voleybol sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.

Arkas Spor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-2022 voleybol sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.

AXA Sigorta Kupa Voley'i ikinci olarak tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta takımına ikincilik madalyalarını ve ikincilik şiltini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

AXA Sigorta Kupa Voley'i şampiyon olarak tamamlayan Arkas Spor takımına ise birincilik madalyalarını Sivas Valisi Salih Ayhan, kupasını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. - SİVAS

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu

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Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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