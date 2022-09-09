Erkekler Süper Kupa'nın sahibi Beykoz Belediyesi oldu - Son Dakika
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Erkekler Süper Kupa'nın sahibi Beykoz Belediyesi oldu

09.09.2022 21:23
Erkekler Süper Kupa'nın sahibi Beykoz Belediyesi oldu

SALON: THFHAKEMLER: Kürşad Erdoğan, İbrahim ÖzdenizBEŞİKTAŞ YURTBAY SERAMİK: Yağız Öksüzcük, Enis Harun Hacıoğlu, Ömer Ozan Arifoğlu, Genco İnanç, Enis Yatkın, Ozan Erdoğan, Baran Nalbantoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Doğukan Keser, Emre Keskin, Şevket Yağmuroğlu, Mehmet Ali Karadurmuş, Emre Engin,...

SALON: THF

HAKEMLER: Kürşad Erdoğan, İbrahim ÖzdenizBEŞİKTAŞ YURTBAY SERAMİK: Yağız Öksüzcük, Enis Harun Hacıoğlu, Ömer Ozan Arifoğlu, Genco İnanç, Enis Yatkın, Ozan Erdoğan, Baran Nalbantoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Doğukan Keser, Emre Keskin, Şevket Yağmuroğlu, Mehmet Ali Karadurmuş, Emre Engin, Onur Eren Gedikli, Gökay Bilim, Oğuzhan ÇaparBEYKOZ BELEDİYESİ GSK: Ali Emre Babacan, Alperen Arabacı, Fatih Ateş, Doğukan Gök, Oleg Gergiyevski, Eyüp Okun Söz, Burak Turan, Ömer Faruk Güldal, Meriç Asfuroğlu, Halil Cangür, Çağlayan Öztürk, Alper Aydın, Samet Kanberoğlu, Ömür PehlivanTHF Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28'lik skorla mağlup eden Beykoz Belediyesi Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Süper Lig'de 2021-22 sezonu şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beykoz Belediyesi, Süper Kupa için karşı karşıya geldi. Ankara THF Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi hakemler Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz yönetti. Tempolu başlayan mücadelenin ilk 10 dakikası Beşiktaş Yurtbay Seramik'in 5-4 üstünlüğü ile geçilirken, ilk yarının son dakikalarına 11-11 eşitlikle girildi. İlk devreyi siyah-beyazlılar, 12-11'lik skorla önde kapattı. İkinci yarısı da karşılıklı gollerle çekişmeli devam eden müsabakanın son 10 dakikasına 23-23'lük eşitlikle girildi. Rakibi karşısında skor üstünlüğü kuran Beykoz Belediyesi son bölüme 28-25 önde girdi ve maçı 29-28'lik skorla kazandı.Müsabaka sonrası düzenlenen kupa seremonisinde Beykoz Belediyesi'ne THF Erkekler Süper Kupa'sı ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve THF Yönetim Kurulu Başkanvekili Kenan Gökmen takdim etti.

Karşılaşmada Beşiktaş Yurtbay Seramik'ten Ali Emre Babacan, "Maçın En Değerli Oyuncusu" ödülünü kazandı.


- Ankara
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Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek şampiyon oldu. Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek şampiyon oldu. Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru
Kaynak: DHA

Beykoz Belediyesi, Yurtbay Seramik, Enis Yatkın, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkekler Süper Kupa'nın sahibi Beykoz Belediyesi oldu - Son Dakika

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