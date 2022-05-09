Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak - Son Dakika
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Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak

09.05.2022 17:35

Gösterdiği performans ile gözde konumda olan Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland gelecek sezonda Premier Lig'in yolunu tutuyor. İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yılda 30 milyon euro kazanacak. Bu transferden Borussia Dortmund'un kasasına ise 75 milyon euro girecek.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 29 maçta 28 gol ve 7 asist yapma başarısı göstererek Avrupa'yı sallayan Erling Haaland, Premier Lig'in yolunu tutuyor.

75 MİLYON EUROYA TRANSFER GERÇEKLEŞECEK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın yeni takımı Manchester City oldu. İngiliz devi, sarı-siyahlı kulübe Norveçli golcünün serbest kalma ücreti olan 75 milyon euroyu ödeyecek.

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HAALAND YILDA 30 MİLYON EURO KAZANACAK

Manchester City'nin Haaland'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağının belirtildiği haberde, Norveçli yıldızın yılda 30 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

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