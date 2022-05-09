Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 29 maçta 28 gol ve 7 asist yapma başarısı göstererek Avrupa'yı sallayan Erling Haaland, Premier Lig'in yolunu tutuyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın yeni takımı Manchester City oldu. İngiliz devi, sarı-siyahlı kulübe Norveçli golcünün serbest kalma ücreti olan 75 milyon euroyu ödeyecek.
Manchester City'nin Haaland'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağının belirtildiği haberde, Norveçli yıldızın yılda 30 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak - Son Dakika