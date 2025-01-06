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Erzurum'da Dağ Kayağı Yarışları heyecanı yaşandı. EİT 2025 Kış Sporları kapsamında Dağ Kayağı Yarışları Palandöken Kayak Merkezinde gerçekleşti.

2025 Turizm Başkenti Erzurum'da 'Dağ Kayağı Yarışları' Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş Tesislerinde yapıldı. Dağ Kayağı Yarışları kıyasıya geçti. Sporcular soğuk havaya rağmen başarılı bir yarış çıkarttı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, "2025 EİT kapsamında gerçekleştirdiğimiz Dağ Kayağı İl Birinciliği yarışlarını sorunsuz bir şekilde tamamladık. Katılım sağlayan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM