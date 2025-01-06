Erzurum'da EİT 2025 coşkusu başladı - Son Dakika
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Erzurum'da EİT 2025 coşkusu başladı

Erzurum\'da EİT 2025 coşkusu başladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle kentte yıl boyu kültür, sanat ve spor alanında düzenlenecek etkinlikler için açılış programı yapıldı.

06.01.2025 17:46
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle kentte yıl boyu kültür, sanat ve spor alanında düzenlenecek etkinlikler için açılış programı yapıldı.

Havuz Başı Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, yerli ve yabancı sporcular, lise ve üniversite öğrencileri, yöresel kıyafet giyen gençler ile vatandaşlar, 110 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yaptı.

İl protokolüyle Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde Çifte Minareli Medrese önünde tamamlanan yürüyüş sonrası, ülkelerinin bayraklarıyla sahneye çıkan sporcular, kendilerini tanıtıp katılımcıları selamladı.

Erzurum halk oyunları ekibinin gösterileri ve Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nden öğrencilerin müzik dinletisinin ardından, protokol üyeleri ve milli sporcular, meşale yaktı.

"2025 yılını dolu dolu geçireceğiz"

Vali Mustafa Çiftçi, Medeniyetler kavşağı Erzurum'un aynı zamanda "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildiğini hatırlattı.

Bugün 17 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla başlayacak Kış Oyunları müsabakalarıyla etkinliklerin fiilen başladığını ifade eden Çiftçi, "Yıl içinde 70 ayrı etkinlik düzenlenecek, kültür, sanat ve spor alanında 2025 yılını dolu dolu geçireceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un sahip olduğu derin tarihi, zengin kültürü ve eşsiz doğal güzelliğiyle dünyanın kadim şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, "Bugün bu değerli mirası 'EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti' ünvanlıyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Kültür Turizm Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok da yıllar önce Erzurum'un üniversite kış oyunlarına ev sahipliği yaptığını anımsatarak, kentin kış sporları açısından dünyada önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle kente yapılacak yeni stadın temelinin baharda atılacağını bildirdi.

Etkinliklere 17 ülkeden 400 sporcu katılıyor

EİT Koordinatörü Çığlık, EİT tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" seçilmesinin tesadüf olmadığını söyleyerek, "Bugün kış oyunlarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 11 branşta Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden, 17 ülkeden 400 sporcuyla 6-12 Ocak'ta aktiviteler devam edecek. Tüm sporcular, Erzurum'a hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ile Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri de katıldı.

Açılış programı sonrası vatandaşlara Erzurum Kalesi önünde patates ve kuru fasulye ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurum'da EİT 2025 coşkusu başladı - Son Dakika

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