Erzurumspor'a 2-0 yenilen Eyüpspor'da Dalcı, atak sorununu çözeceklerini söyledi - Son Dakika
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Erzurumspor'a 2-0 yenilen Eyüpspor'da Dalcı, atak sorununu çözeceklerini söyledi

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Erzurumspor\'a 2-0 yenilen Eyüpspor\'da Dalcı, atak sorununu çözeceklerini söyledi
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Mustafa Dalcı, maç sonrası 3. bölgede atak sonlandırma ve kontra preste sorun yaşadıklarını belirterek bu sorunu sonraki maçlarda çözeceklerini söyledi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Erzurumspor FK maçında atak sorunları yaşadıklarını dile getirerek, sonraki karşılaşmalarda bunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Eyüpspor'un başında ikinci maçım. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Oyunumuzu ve formasyonumuzu, oyun dizilişimizi, saha dizilişimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla belli bir oyun formatını yerleştirmek belli bir süre alıyor. Bugün aslında oyuna baktığınızda, özellikle ilk yarı, sadece iki oyuncumuzun orada topla paylaşamaması ve birbirleriyle olan o temasta oyundan düşmeleri, bir an orada oyun durdu gibi taca atacaklar gibi bir durum vardı. O an bizim savunma ve orta saha biraz bu anlamda atılacak diye durdular. Sonra bir anda devam edince dengesiz yakalandık. Böyle talihsiz bir gol yedik. Ama ilk yarıya baktığında tamamen oyuna ve topa hakim olan, üretken olan takım bizdik. Şunları da söylemek lazım; 3. bölgede ve 1. bölgeden sete oynadığımızda, geçişlerimizi doğru yapıp 2. bölgeden, 3. bölgeye geçerken 3. bölgede atak sonlandırmakta büyük sorunlar yaşadık, çoğalmalarda büyük sorunlar yaşadık. Buraları değiştirmek ve geliştirmek gerekiyor. Cezayı da böyle yedik. Kaybettiğimiz ya da atağa sonlandıramadığımız her topta geriye bizi çok çabuk koşturdular. Dolayısıyla kaybettiğimizde tekrar reaksiyon gösterip, kontra pres anlamında eksiğimiz oldu. Atak sonlandırmada sorunlar yaşadık ama bu oyunu daha güçlü hale getirmek için ısrarla devam edeceğiz ve bu oyunumuzu, ön tarafta olan bu sorunumuzu da çözüp daha güçlü şekilde bundan sonraki maçlarımızda mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigErzurumspor KulübüMustafa DalcıEyüpsporSporSon Dakika

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